В Житомирской школе №7 открыли медиатеку и обновленный спортзал

Житомирская общеобразовательная школа I-III ступеней №7 носит имя Валерия Бражевского – миротворца в составе Украинской миротворческой миссии в Ираке, где военный и погиб.

Сегодня в Житомирской общеобразовательной школе №7 открыли медиатеку и обновленный спортзал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

"Медиатека и обновленный спортивный зал появились в житомирской ООШ №7 имени Валерия Бражевського",- сказано в сообщении.

«Это - уже пятая библиотека, которую мы открываем в житомирских школах. При поддержке депутатского корпуса мы будем выделять деньги на открытие подобных медиатек в школах нашего города. Основная задача медиатек – дать возможность ребенку легко получить информацию из разных источников. Здесь можно отработать любой проект, или домашнее задание с помощью мультимедийной доски и приготовить презентацию», - рассказал на открытии городской голова житомира Сергей Сухомлин.

На протяжении двух месяцев в школе проводились работы по реализации современной библиотеки. В учебном заведении медиатеку соединили со школьной библиотекой, пространство оградили стеклянными панелями, закупили мебель, и тому подобное.Также медиатеку оснастили современным оборудования и техникой.

Кроме этого, в этой школе обновили и открыли спортзал.

В целом же, в 2017 году на капитальный ремонт учебных заведений Житомира было выделено 25, 6 млн грн, а на оборудование - 11,5 млн грн.

Справка УНИАН: Житомирская общеобразовательная школа i-III ступеней №7 носит имя Валерия Бражевского – миротворца в составе Украинской миротворческой миссии в Ираке, где военный и погиб. В 2017-2018 учебном году в школе открыли три класса с инклюзивным обучением. В заведении обучается 1 тыс. 19 учеников. На базе школы работает 20 кружков разного профиля, спортивных секций.