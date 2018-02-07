В деле о резонансном ДТП с шестью погибшими в Харькове появилась новая пострадавшая - СМИ

Девушка, которая находилась в Lexus, в результате аварии получила перелом грудной клетки.

В деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове появился новый пострадавший.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает NewsRoom.

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"В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая", - сообщил юрист.

Как стало известно СМИ из собственных источников, девушка, которая в момент аварии находилась в салоне "японца", в результате аварии получила перелом грудной клетки, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. В суде интересы Ковалевой представляет адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года дело о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской было передано в суд.