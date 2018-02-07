В Днепре попрощались с волонтером Леонидом Краснопольским, который погиб в ДТП (видео)

Молебен провели в еврейском центре Менора, собрались сотни людей.

С известным волонтером Леонидом Краснопольским, который 4 февраля погиб в ДТП, попрощались в Днепре.

Как передает "5 канал", молебен провели в еврейском центре Менора. Собрались сотни людей.

ВИДЕО: 5 канал

"Мы прощаемся с ним, как с боевым побратимом, поскольку у него был свой фронт. Однажды он мне сказал, что допустил свою одну глупость: отказал одному парню и впоследствии узнал, что он погиб в Иловайском котле. После того он никогда ни одному человеку ни в чем не отказывал", - рассказал доброволец полка "Днепр-1" Эдуард Наумов.

Леонид Краснопольский - переселенць. До 2014-го был успешным дизайнером одежды в Донецке. С началом российской агрессии помогал украинским армейцам на блокпостах, за это боевики его и посадили.

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Впоследствии мужчину обменяли и он вместе с семьей переехал в Днепр, где стал активным участником волонтерского движения, одевал армейцев в военную амуницию и бронежилеты. Также, чтобы помочь украинской армии, основал бренд hunta.in.ua, который стал известным во всей стране. Поддерживал множество благотворительных проектов.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 4 февраля, в Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб Краснопольский.