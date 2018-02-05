Волонтер Краснопольский погиб в ДТП: в джипе-убийце ехал сын главного офтальмолога Днепра (видео)

За рулем внедорожника был 25-летний сын главного офтальмолога Днепра.

В полиции ищут свидетелей аварии в Днепре, в которой погиб известный волонтер-переселенец Леонид Краснопольский.

Сейчас известно, что за рулем внедорожника был 25-летний парень, имя которого правоохранители не разглашают, говорится в сюжете ТСН.

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"Назначены соответствующие экспертизы для установления, что именно случилось и кто является виновным. Если есть свидетели данного происшествия, которые еще не обратились в полицию, пожалуйста, обращайтесь", - просит представитель ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Уже известно, что за рулем внедорожника был 25-летний сын главного офтальмолога Днепра.

"Он ехал в своей полосе, и буквально доли секунды. Говорит: папа, у меня перед глазами перпендикулярно стоит машина. Он пытался уйти влево, но, к сожалению, эта траектория совпала с траекторией движения этого человека", - рассказал отец водителя Валерий Сердюк.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в результате ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский. Он был успешным дизайнером, который после оккупации родного Донецка стал помогать армии и побывал в плену боевиков.

Похороны погибшего в ДТП волонтера состоятся 7 февраля в Днепре.