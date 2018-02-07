Украинская неделя моды: красная пилотка покорила киевский подиум (фото)

В Киеве прошел четвертый день Ukrainian Fashion Week 2018/19.

Прошел 4 день Украинской недели моды. Свою коллекцию представила дизайнер Дарья Чуприна, изюминкой которой стала красная пилотка.

Читайте такжеЖенщины-музы: как проходит Украинская неделя моды (фото, видео)

Чуприна создает яркие, оригинальные вещи и не боится экспериментировать. Она искусно сочетает ткани и цвета благодаря не только художественному вкусу и свежему взгляду, но и профильному образованию - дизайнер имеет специальность конструктора-технолога.

Коллекции, в которых представлены предметы одежды для женщин и мужчин, поражают воображение - и это не удивительно, ведь Дарья черпает вдохновение буквально везде: в тканях, картинах и, конечно, в интересных заказах клиентов. Чем сложнее задача - тем интереснее его выполнения, а поиск решения вдохновляет на создание чего-то действительно уникального.

Как сообщал УНИАН, во время Ukrainian Fashion Week 2018/19, состоятся показы коллекций более 50 дизайнеров. Ukrainian Fashion Week, открылся в субботу 3 февраля в Мыстецком Арсенале, и продлиться до четверга, 8 февраля.