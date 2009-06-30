Ротару и Повалий - рекордсменки по уплате налогов

Среди артистов одни из самых больших платежей в бюджет по итогам 2008 года перечислили народные артистки Украины София РОТАРУ и Таисия ПОВАЛИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ сегодня во время брифинга, посвященного итогам декларационной кампании за 2008 г.

По его словам, среди футболистов по итогам 2008 года самые большие доходы задекларировали игроки ФК «Шахтер». Кроме того, многие футбольные клубы увеличили фонды оплаты труда, в частности это футбольные клубы «Динамо» (Киев), «Днепр» и «Арсенал».

Самое большое количество богатых людей, по словам заместителя председателя ГНАУ, проживает в Киеве, Донецке и Днепропетровске.