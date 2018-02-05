Украинская топ-модель сверкнула грудью на показе в Киеве (фото)

В Киеве стартовала неделя украинской моды, на которой дизайнеры представят свои коллекции осень-зима 2018/2019. Ukrainian Fashion Week, открылся в субботу 3 февраля в Мыстецком Арсенале, и продлиться до четверга, 8 февраля.

Известная украинская модель Алина Байковая, которая живет в США, появилась на модном показе в Киеве без белья. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Instagram-аккаунте модели.

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"Поздравляю, моя дорогая Эльвира Гасанова! Что за шоу! Что за коллекция! Люблю тебя!" - подписала Алина видео, на котором позирует в прозрачном платье со стразами. При этом девушка не надела под наряд бюстгальтер, поэтому каждый мог увидеть ее грудь.

Напомним, в Киеве стартовала неделя украинской моды, на которой дизайнеры представят свои коллекции осень-зима 2018/2019. Ukrainian Fashion Week, открылся в субботу 3 февраля в Мыстецком Арсенале, и продлиться до четверга, 8 февраля.

В первый день свои коллекции показали POUSTOVIT, GASANOVA, Елена Буренина, завершать первый день моды будет FROLOV. Во время Ukrainian Fashion Week 2018/19, состоятся показы коллекций более 50 дизайнеров.