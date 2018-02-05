Журналисты рассказали о "министрах" ОРДЛО, попавших в "кремлевский доклад" США

Ранее в «черном списке» фигурировали главари боевиков и оккупационных силовых ведомств, но сейчас в него внесли и тех, кто отвечает за экономику "ЛНР-ДНР".

В «черный список» Министерства финансов США вошли не только российские политики, топ-чиновники и бизнесмены, но и девять «министров» так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также один «заместитель министра», бывший луганский чиновник и его родственник.

Читайте такжеГройсман считает, что "кремлевский доклад" - это ответ на пренебрежение Россией международным правомОб этом говорится в материале «Радіо Свобода». Отмечается, что главари боевиков и представители террористических силовых структур были в «черном списке» и ранее, однако сейчас в доклад попали и те, кто отвечает за финансы стратегические ресурсы боевиков – топливо и энергетику. Среди них:

- «Министр доходов и сборов «ДНР» Александр Тимофеев;

- заместитель «министра информации «ДНР» Игорь Антипов;

- «Министр топлива и энергетики «ДНР» Алексей Грановский;

- глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова;

- «Министр финансов «ДНР» Екатерина Матюшенко;

- «Министр госбезопасности «ДНР» Владимир Павленко;

- «и.о. министра юстиции «ДНР» Елена Радомская;

- «Министр топлива «ЛНР» Павел Мальгин;

- «Министр экономики «ЛНР» Елена Костенко;

- «Министр труда «ЛНР» Светлана Малахова;

- бывший «министр топлива и энергетики «ЛНР» Александр Мельничук;

- бизнесмен Сергей Мельничук.

Отмечается, что самым скандальным фигурантом данного списка является так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев по прозвищу «Ташкент». В ефире подконтрольного боевикам канала «Ташкент», как отмечается, заявлял, что «ДНР» торгует с Китаем, Италией, Испанией и Францией.

В новом докладе США, в то же время, фигурирует абсолютно непубличная, но влиятельная фигура – экс-заместитель топлива и энергетики группировки «ЛНР» Александр Мельничук, который выступил организатором схемы поставок уголя с Донбасса в страны ЕС (в частности - в Польшу).

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть применены санкции. В списке - 210 человек.

Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи. В Минфине США разъяснили, что обнародованный «кремлевский доклад» не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента США Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ Трампа сделать это в отведенный Конгрессом срок.