Большой православный крест во дворе отвлечет молодежь от пива

В Донецкой области в одном из городских дворов Краматорска по инициативе жителей установлен большой православный крест, отлитый из железобетона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, благословение на установку креста дал протоиерей Иоанн УСТИМЕНКО, а со стороны городских властей разрешение было получено от заместителя Краматорского городского головы Станислава ЗАХАРОВА. Иерей Сергий КАПИТОЛЕНКО, на днях освятивший крест, призвал жильцов бережно относиться к символу православия, ведь этот крест – «такая же святыня, как кресты и иконы в храмах».

Крест устанавливали сами жильцы, и хотя место для его установки не совсем обычно, жители двора верят, что близость к православной святыне позволит их душам стать добрее и чище.

«Мы облагородим территорию вокруг креста, посадим цветы, здесь будет очень красиво, - поделился своими мыслями житель Краматорска, один из инициаторов установки креста. - Когда ночью включаем неоновую подсветку, кажется, что белый крест как бы парит в темноте!». По мнению жителей, «молодежь, живущая здесь, должна думать не только о пиве и развлечениях, но и приобщалась к православию».