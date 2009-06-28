Юная одесситка завоевала приз Московского кинофестиваля

Российский фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное» Николая Досталя получил главный приз 31-го Московского Международного кинофестиваля - Золотой «Святой Георгий».Об этом объявлено сегодня на церемонии закрытия ММКФ, передает ИТАР-ТАСС .

Фильм-победитель Московского кинофестиваля отличают талант, искренность и правильная моральная позиция ее создателя. Об этом сообщил председатель жюри ММКФ, российский режиссер Павел Лунгин.

Специальный приз жюри кинофестиваля получила российская картина «Чудо» Александра Прошкина. В основу фильма положены реальные события, произошедшие в Самаре в 1956 году и известные как «Стояние Зои». Во время праздника в Доме культуры девушка, не дождавшись своего суженого, снимает со стены икону Николая Чудотворца и начинает с ней танцевать, но внезапно застывает на месте.

Лучшим режиссером на Московском кинофестивале названа Мариана Ченильо, снявшая мексиканский фильм «Пять дней без Норы». Приз за лучшую женскую роль жюри единогласно присудило 13-летней Лене Костюк, сыгравшей в украинской картине «Мелодия для шарманки» режиссера Киры Муратовой. Лучшим исполнителем мужской роли стал Владимир Ильин, снявшийся в российском фильме Карена Шахназарова «Палата № 6».

На конкурсе экспериментального авторского кино «Перспективы» лучшей названа грузинская картина «Зона конфликта» Вано Бурдули.

«Фестиваль был неровный, фестиваль был тяжелый, что говорит о некотором кризисе, - отметил Павел Лунгин, председатель жюри ММКФ. - Фильмы были разные, были очень хорошие и не очень. Но мы с судейской коллегией жили дружно, у нас было взаимопонимание и решения принимались единодушно». Как заявил Лунгин, «главная цель нашего фестиваля – показать некоммерческое авторское кино, которое требует и от зрителей, и от их создателей нравственных усилий».

Газета.ру