Днепропетровский губернатор хочет строить метро за деньги Китая

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ надеется на получение инвестиций из Китая для продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

По информации пресс-службы, В.БОНДАРЬ и заместитель генерального директора компании СІТІC Group (Китай) Юй ЛУМАНЬ, которая прибыла в Днепропетровск, обсудили возможность строительства Днепропетровского метрополитена по новым технологиям и привлечение инвестиций.

Китайская компания уже готова предоставить конкретный проект строительства. В ближайшее время в Днепропетровск приедут китайские специалисты, которые совместно с профильными управлениями облгосадминистрации и городским советом подготовят полный пакет необходимых документов для потенциального инвестора из Китая.

Как известно, из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета продолжения строительства Днепропетровского метрополитена приостановлено.