В захваченных боевиками тюрьмах Донбасса процветает телефонное мошенничество

В ноябре прошлого года киберполиция задержала организаторов масштабной схемы по выманиванию у доверчивых украинцев данных банковских карт.

В тюрьмах и колониях, находящихся под контролем террористов «ЛНР», процветает новый вид «бизнеса» - организованное телефонное мошенничество.

Читайте такжеВ Харькове мошенник на фейковом обмене валют "заработал" полмиллиона гривеньОб этом говорится в материале еженедельника «Новое время». Как рассказал журналистам правозащитник Павел Лисянский, в захваченных боевиками колониях Луганской области заключенным приносят множество мобильных с активными карточками украинских операторов, и заставляют обзванивать абонентов по всей Украине, “разводя” тех на деньги.

Наиболее “популярный” вариант мошенничества — “ваш сын в полиции, перешлите ему деньги на сим-карту, чтобы он смог связаться с вами”.

Тот факт, что колонии на неподконтрольной части Донбасса стали рассадником телефонных преступлений, подтвердил журналистам и Сергей Демедюк, глава украинской киберполиции.

Так, в ноябре 2017 года его подчиненные задержали одного из организаторов масштабной мошеннической схемы: преступники выманивали у доверчивых абонентов данные их банковских карточек. Задержанный оказался бывшим заключенным одной из колоний на неподконтрольной официальному Киеву территории.

Преступник рассказал, что вся схема держалась на двух китах — одна часть группировки работала в ОРДЛО, обеспечивая вал звонков из зон, а другая собирала данные на свободных украинских землях. Как оказалось, таких групп в стране действует несколько. И далеко не все из них уже обезврежены.

“Большинство таких мошенников совершают преступления, находясь в местах лишения свободы. Группа, которую мы задержали последней, имела в сутки более 1 млн грн оборота”, - рассказал Демедюк.

Напомним, в декабре прошлого года в Полтаве 70-летняя пенсионерка обманула телефонных мошенников, которые вымогали у нее 2 тысячи долларов.

Подробнее о ситуации в колониях на оккупированных территориях Донбасса читайте в новом выпуске журнала «Новое время» (№4, 1 февраля 2018).