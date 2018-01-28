Выжившая в кровавом ДТП в Харькове Жанна Власенко стала мамой - СМИ

18:00, 28 января 2018
Общество
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фото npu.gov.ua

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"Кесарево в среду делали. Дочка чувствует себя довольно неплохо, но есть еще нюансы по здоровью. Находимся еще в больнице, сдаем анализы и наблюдаемся", – рассказала "Сегодня" Жанна.

Как сообщал УНИАН, Жанна Власенко 18 октября 2017 года вместе с другими пешеходами стала жертвой жуткой аварии. На скорости автомобиль Lexus под управлением 20-летей Елены Зайцевой влетел в толпу людей. В результате аварии погибло шесть человек, еще пятеро – попали в больницу.

На момент ДТП Жанна находилась на шестом месяце беременности. К счастью, медикам удалось спасти и будущую маму, и ребенка.

23 ноября Жанну выписали из больницы. Она почти три недели провела в медикаментозной коме.

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Теги: #ДТП в Харькове 18 октября#дело Зайцевой
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