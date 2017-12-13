Родители жертвы жуткого ДТП в Харькове требуют судить Зайцеву по статье "убийство"

Семья погибшего в жуткой аварии в центре Харькова Александра Евтеева просит правоохранителей расследовать случившееся как "умышленное убийство".

Об этом мать парня сообщила журналистам на суде по избранию меры пресечения Елене Зайцевой, передает NewsRoom.

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По мнению семьи Евтеевых, 20-летняя водитель автомобиля Lexus является главной виновницей случившегося и сейчас стремится смягчить свою вину. В связи с этим они обращаются к правоохранителям с просьбой изменить квалификацию уголовного производства.

"Все родители считают, что это было не ДТП, а умышленное убийство. Если Зайцева знала, что принимает препараты и делает это в течение десяти лет после той аварии, так зачем же она садилась за руль? Значит, она знала, что может этим убить людей", - возмущается Светлана Евтеева.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

13 декабря, Зайцева признала свою вину в совершении ДТП и заявила, что готова понести наказание, назначенное судом. Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой до 10 февраля 2018 года.