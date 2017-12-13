На Житомирщине вернули государству более 10 тысяч га земли с залежами янтаря

На Житомирщине прокуратура вместе с областным советом через суд вернула государству более 10 тыс. га земли с залежами янтаря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял 11 декабря Житомирский окружной административный суд.

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Разрешение на изучение и разработку недр янтаря площадью более 10 тыс. га в 2016 - м году предоставила обществу с ограниченной ответственностью «Амбер Холдинг» Государственная служба геологии и недр Украины.

Общество должно было разрабатывать месторождения янтаря Козюловського участка в Овручском районе.

Теперь это специальное разрешение признали противоправным и отменили.

Прокуратура установила, что его выделили без процедуры аукциона и с нарушением требований Гражданского кодекса Украины, Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами.

Также с выделением этих земель не соглашался Житомирский областной совет.

В целом же, в этом году прокуратурой области в интересах государства и Житомирского областного совета было заявлено 6 аналогичных исков об отмене незаконных разрешений на разработку участков недр янтаря площадью более 18 тыс. га в Овручском и Олевском районах Житомирщины.