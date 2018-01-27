В Украинском институте Америки показали "лицо войны" - портрет Путина из гильз (видео)
В Украинском институте Америки в Нью-Йорке открылась выставка «Пять элементов войны», в рамках которой выставлен двухметровый портрет президента России Владимира Путина, выполненный из гильз.
Картина выполнена украинскими художниками Дэниелом Грином и Дарьей Марченко и называется «Лицо войны», передает Голос Америки со ссылкой на CNN.
По их словам, в работе использованы гильзы, собранные во время Евромайдана. Авторы также отметили, что принимали участие в событиях в центре Киева в 2014 году.
Марченко объяснила, что Путин на портрете выглядит уставшим и грустным человеком. «Даже диктаторы, люди, которые делают плохие вещи, боятся, потому что им придется предстать перед небесным судом - рано или поздно», - добавила автор работы.
По данным СМИ, для изготовления картины использовали масляные и акриловые краски, гильзы (более 5 тыс. единиц).
Выставка продлится в Украинском институте Америки в Нью-Йорке до 5 февраля.