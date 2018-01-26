30 Seconds To Mars - Dangerous Night: Джаред Лето выступил с новой песней (видео)

Новая запись 30 Seconds To Mars за сутки собрала более 200 тысяч просмотров.

Популярный американская группа 30 Seconds To Mars после некоторого перерыва презентовала новою песню. Премьера композиции "Dangerous Night" состоялась на шоу Зейна Лоу.

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Новая запись за сутки собрала более 200 тысяч просмотров. У поклонников творчества группы появилась возможность ознакомиться с ней на официальной странице команды на Youtube.

«Dangerous Night» - второй сингл, выпущенный для пятого альбома 30STM.

В комментариях фанаты разделились во мнениях: одни поклонники в восторге от премьеры, остальные же напротив - абсолютно разочарованы новым звучанием группы.