Лидер группы "Тартак" рассказал, почему откровенный фотосет с ним может стать самым "антиэротическим"
Лидер группы "Тартак" назвал условие, при котором готов на эротическую фотосессию.
. Лидер групп "Тартак" и "Був'є", музыкант Сашко Положинский заявил, что согласился бы стать героем эротической фотосессии, при условии, что найдет в себе силы привести тело в идеальную форму.
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Сейчас "учитывая все нерельефные мышцы и жировые складки", откровенный фотосет имеет шансы стать вопиюще антиэротическим, передает "Главред".
"При условии, что я найду в себе силы на протяжении длительного времени регулярно заниматься какой-то активной физкультурой, придерживаться режима дня и здорового питания, и за это время привести свое тело в идеальную форму", — ответил он на вопрос, при каких условиях согласился бы сняться в эротической фотосессии.