Вспышка кори в Украине: на Львовщине количество заболевших возросло до 188 человек

По состоянию на 24 января во Львовской области Корью заболели 188 человек, 139 из них – дети. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Львовской ОГА.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Львове – 122 , из них 92 – у детей. Заболеваемость среди не вакцинированных составляет 52%.

Читайте такжеВ Запорожской области уволили учительницу, которая больная корью ходила на работуС начала года в учреждения здравоохранения области госпитализированы 94 человека, из них 66 детей.

Напомним, по состоянию на 15 января во Львовской области была зарегистрирована вспышка кори. В течение 2017 года в области было выявлено 114 случаев кори, из них 50 – в декабре. За две недели 2018 года было зафиксировано 75 обращений с клиническими признаками кори

По состоянию на 22 января 2018 года корью в Украине заболели 2084 человека, из них 1375 детей и 709 взрослых.