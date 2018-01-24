"Самый тяжелый бой в их жизни": врач в Днепре рассказал о состоянии пострадавших от взрыва гранаты полицейских

Двух полицейских, пострадавших от взрыва гранаты 22 января в Бердянске Запорожской области, прооперировали в Днепре.

Как сообщил на своей странице в Facebook главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, раненых 22 января вертолетом доставили в Днепр.

По словам главного врача, у 34-летнего старшего лейтенанта осколками разбит живот, также он получил перелом бедра. Хирурги также изъяли у него два осколка, застрявших в районе позвоночника.

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У другого – 32-летнего старшего лейтенанта – ранен осколками кишечник. Его оперировали более трех часов. Кроме того, у полицейского осколками разрезана шея и трахея.

"Мужчине провели ангиографию, сейчас его готовят к большой операции — пластике поврежденных тканей", - сообщил Рыженко.

Он отметил, что оба правоохранители сейчас находятся на кислородной поддержке.

"Самый тяжелый бой в их жизни был не вчера, а будет завтра", - отметил Рыженко.

Он также сообщил, что раненые обеспечены необходимыми лекарствами.

Как сообщал УНИАН, 22 января трое сотрудников уголовного розыска получили тяжелые осколочные ранения во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Бердянске.

Ранее судимый злоумышленник, взорвавший гранату, погиб.