"Самый тяжелый бой в их жизни": врач в Днепре рассказал о состоянии пострадавших от взрыва гранаты полицейских
Раненые 22 января вертолетом были доставлены в Днепр. Оба правоохранителя сейчас находятся на кислородной поддержке.
Двух полицейских, пострадавших от взрыва гранаты 22 января в Бердянске Запорожской области, прооперировали в Днепре.
Как сообщил на своей странице в Facebook главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, раненых 22 января вертолетом доставили в Днепр.
По словам главного врача, у 34-летнего старшего лейтенанта осколками разбит живот, также он получил перелом бедра. Хирурги также изъяли у него два осколка, застрявших в районе позвоночника.
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У другого – 32-летнего старшего лейтенанта – ранен осколками кишечник. Его оперировали более трех часов. Кроме того, у полицейского осколками разрезана шея и трахея.
"Мужчине провели ангиографию, сейчас его готовят к большой операции — пластике поврежденных тканей", - сообщил Рыженко.
Он отметил, что оба правоохранители сейчас находятся на кислородной поддержке.
"Самый тяжелый бой в их жизни был не вчера, а будет завтра", - отметил Рыженко.
Он также сообщил, что раненые обеспечены необходимыми лекарствами.
Как сообщал УНИАН, 22 января трое сотрудников уголовного розыска получили тяжелые осколочные ранения во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Бердянске.
Ранее судимый злоумышленник, взорвавший гранату, погиб.