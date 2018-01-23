На Тернопольщине полиция расследует, куда скандальный архиепископ-гуляка дел 380 тысяч гривень

На Тернопольщине полиция расследует уголовное производство по факту возможного присвоения архиепископом 380 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, факт открытия уголовного производства сегодня во время пресс-конференции подтвердил начальник областного управления полиции Александр Богомол.

По его данным, производство открыто по ч. 2. ст. 191 (присвоение, растрата имущества) вследствие исчезновения 380 тыс. грн, полученных в результате продажи зданий в селе Нырков, которые были на балансе Тернопольской епархии УАПЦ.

«Сейчас мы отслеживаем как законность отчуждения этого объекта, так и исчезновения средств. Есть факт получения средств от продажи конкретными лицами. Все это сейчас изучается», – сообщил Богомол.

Одновременно вразумительного ответа, почему об уголовном производстве, которое было открыто еще в ноябре 2017 года, полиция не сообщила СМИ, вразумительного ответа он дать не смог.

Как сообщал УНИАН, летом руководитель Фонда памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия Наталья Шевчук обвинила архиепископа Мстислава, который возглавлял Тернопольскую и Хмельницкую епархии Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), в незаконной продаже монастыря за 382 тыс. грн.

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Речь шла о Червоногородском замке, памятнике архитектуры XVII-XIX вв., расположенном в урочище Красное вблизи села Нырков Залещицкого района Тернопольской области.

Руины Дворца были переданы предстоятелю УАПЦ Мефодию еще во времена президентства Леонида Кучмы для размещения там мужского монастыря святых апостолов Петра и Павла. Согласно свидетельству о праве собственности от 22 января 2002 года, руины Дворца принадлежали Тернопольско-Подольской епархии УАПЦ.