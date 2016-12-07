Блудного тернопольского епископа Мстислава лишили сана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской епархии УАПЦ, соответствующее решение принял вчера в Киеве Архиерейский собор под председательством предстоятеля УАПЦ Макария (Малетича).

На Архиерейском соборе представители духовенства рассмотрели вопрос о состоянии дел в Тернопольской и Хмельницкой епархии УАПЦ и постановили вывести Высокопреосвященнейшего архиепископа Мстислава (Гук) из числа епископов УАПЦ.

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В связи с решением и обращением епархиального собора Тернопольской епархии Архиерейский собор назначил правящим епископом Тернопольской епархии Преосвященнейшего Виктора (Бедь), епископа Мукачевского и Карпатского, с сохранением за ним руководства Карпатской епархией.

Как сообщал УНИАН, в октябре епископ Тернопольский и Подольский Мстислав в компании руководителей тернопольской церкви Рождества Христова в местном баре выпивали в пост, после чего устроили драку.

Впоследствии собор УАПЦ отправил Мстислава на покаяние в монастырь, однако он решение собора не выполнил.