Во Львове провели акцию "Stop Putin, stop war" (фоторепортаж)

18:32, 22 января 2018
Общество
950 0

Активисты хотят не допустить проведения Чемпионата мира по футболу в России.

Во Львове, возле памятника Тарасу Шевченко, 22 января активисты провели акцию протеста "Stop Putin, stop war".

Читайте также"Большая война" с Россией неизбежна - журналист

Они требовали бойкотировать ЧМ-2018 в России. Во время мероприятия в центре города разыграли символический футбольный матч мячом в виде головы Путина.

Как сообщал УНИАН, 21 января на центральной Староместской площади в Праге в рамках еженедельного Пражского Майдана состоялась символическая акция "Stop Putin, stop war", посвященная Дню Соборности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #акция во Львове