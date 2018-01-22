Во Львове провели акцию "Stop Putin, stop war" (фоторепортаж)
18:32, 22 января 2018Общество
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Активисты хотят не допустить проведения Чемпионата мира по футболу в России.
Во Львове, возле памятника Тарасу Шевченко, 22 января активисты провели акцию протеста "Stop Putin, stop war".
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Они требовали бойкотировать ЧМ-2018 в России. Во время мероприятия в центре города разыграли символический футбольный матч мячом в виде головы Путина.
Как сообщал УНИАН, 21 января на центральной Староместской площади в Праге в рамках еженедельного Пражского Майдана состоялась символическая акция "Stop Putin, stop war", посвященная Дню Соборности Украины.
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