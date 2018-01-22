Во Львове провели акцию "Stop Putin, stop war" (фоторепортаж)

Во Львове, возле памятника Тарасу Шевченко, 22 января активисты провели акцию протеста "Stop Putin, stop war".

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Они требовали бойкотировать ЧМ-2018 в России. Во время мероприятия в центре города разыграли символический футбольный матч мячом в виде головы Путина.

Как сообщал УНИАН, 21 января на центральной Староместской площади в Праге в рамках еженедельного Пражского Майдана состоялась символическая акция "Stop Putin, stop war", посвященная Дню Соборности Украины.