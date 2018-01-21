"Стоп, Путин. Стоп, война": в Праге активисты напомнили о событиях на Донбассе
Организаторы мероприятия констатируют, что в чешских СМИ и интернете много неправдивой информации об Украине.
На центральной Староместской площади в Праге сегодня в рамках еженедельного Пражского Майдана состоялась символическая акция Stop Putin, Stop War, посвященная Дню Соборности Украины.
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Участники акции призвали путем бойкота чемпионата мира по футболу в России усилить давление на эту страну, которая аннексировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе, передает Радио Свобода.
Как заявила организатор мероприятия Екатерина Скрипник, акция проводится с целью напомнить людям о событиях в Украине.
«Это форма противостояния вранью и большому количеству неправдивой информации в чешских СМИ, интернете и чешскоязычной среде. И мы, украинцы, которые здесь живем, можем рассказать и помочь им разобраться в том, что происходит на самом деле», - сказала Скрипник.
Также по случаю празднования Дня Соборности Украины в пражском греко-католическом храме Святого Климента для украинской общины состоялось богослужение.
День Соборности Украины - государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.