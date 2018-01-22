Расследование закончено: скандальному антикоррупционеру вручили обвинительный акт

В общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) заявляют, что сегодня следователи и прокурор вручили копию обвинительного акта руководителю ЦПК Виталию Шабунину, которого обвиняют по ст. 345-1 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении журналиста"), передает радио Свобода.

Читайте такжеСкандальному антикоррупционеру изменили подозрение - ему грозит пять лет заключенияКак сообщает «Центр противодействия коррупции», защитникам Шабунина открыли два тома материалов уголовного производства.

«Это означает, что следствие завершено и дело передается в суд», – отметила адвокат Шабунина Елена Щербан.

16 августа 2017 года председателю общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину в Днепровском районном отделе полиции Киева объявили подозрение. Активиста подозревали в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ст. 122 Уголовного кодекса) гражданину Всеволоду Филимоненко, который называет себя журналистом.

В документе указано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что «повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица».

18 января 2018 года в ЦПК сообщили, что следователи переквалифицировали дело в отношении Виталия Шабунина – ему инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении журналиста").