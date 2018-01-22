Со слезами и оркестром: в Одессе прощаются с погибшим в перестрелке полицейским (фото)

В Одессе простились с полицейским Сергеем Пригариным, застреленным 19 января в центре города «сталинистом» Валентином Дорошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на траурную церемонию, прошедшую в Доме офицеров, прибыли сотни людей.

Проститься с 27-летним участковым Пригариным пришли сотрудники полиции, в том числе начальник регионального главка Дмитрий Головин, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский и другие. Также на церемонии присутствовал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В связи с большим наплывом людей было временно ограничено движение автотранспорта.

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После прощания в Доме офицеров церемония продлилась на Новогородском кладбище, где сейчас в храме проходит литургия, после чего состоится погребение.

Сергей Пригарин был уроженцем Вознесенска Николаевской области, проживал в Одессе, где у него остались супруга и 2-летняя дочь.

Как сообщал УНИАН, 19 января в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них – 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин – от полученных ран скончался в больнице. Также убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

Застреленный злоумышленник – житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.