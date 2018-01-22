В центре Киева развернули самый длинный флаг Украины - более километра (фоторепортаж)

Сегодня в День соборности Украины в центре Киева был развернут самый длинный государственный флаг - более километра.

Как передает корреспондент УНИАН, флаг был растянут от Европейской площади до конца улицы Крещатик.

По словам председателя Государственной казначейской службы Украины Татьяны Слюз, на флаге представлены все города и районы Украины.

«Важно то, что акция началась с восточных областей и районов, где идет борьба за независимость и самостоятельность нашего государства, за восстановление территориальной целостности», - отметила она.

«Флаг длиной 1 км 69 м 95 см символизирует сплоченность, патриотизм, веру в то, что территориальная целостность нашего государства в ближайшее время станет реальностью для Украины. А те враги, которые напали на нашу страну, должны знать и запомнить, что территориальная целостность Украины, которая окроплена кровью наших героев, несокрушимая и неделимая», - отметила Слюз.

«На флаге представлены все территории: и Автономная Республика Крым, и Донецкая, и Луганская области, потому что это Украина. Я верю, что в ближайшее время эта мечта станет реальностью», - добавила председатель Государственной казначейской службы.

На флаге изображены гербы городов, местами - фотографии памятников в городах.

Завершилась Всеукраинская акция «Объединим Украину» соединением двух частей полотна из Восточной и Западной Украины между собой в единый флаг на Майдане Незалежности.

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Этот флаг создавался казначеями из всех регионов страны в рамках Всеукраинской акции «Объединим Украину!». Началась акция к 26-й годовщине независимости Украины и Дня Государственного Флага на востоке нашей страны - в Станице Луганской, куда 23 августа 2017 года Татьяна Слюз привезла желто-голубое полотно с надписью: «Государственная казначейская служба Украины», к которому казначеи Луганской, а впоследствии и Донецкой области присоединили свои части флагов.

С августа 2017 года до января 2018 года общее полотнище передавалось казначеями Украины из области в область, из региона в регион дополняясь флагами территориальных единиц, которые пришивали вручную.

Держали флаг более 700 человек, среди которых председатель Государственной казначейской службы и руководители каждого территориального органа ведомства.