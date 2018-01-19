У большинства украинцев Россия ассоциируется с "агрессией", "диктатурой" и "жестокостью" – опрос

У большинства украинцев Россия ассоциируется с понятиями агрессия, диктатура, жестокость.

Такие данные обнародовал Центр Разумкова, ссылаясь на результаты проведенного совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива социального исследования, в ходе которого с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) были опрошены 2004 респондента в возрасте от 18 лет.

В ходе исследования респондентам задавался вопрос, с чем, по их мнению, - с Украины или с Россией - у них прежде всего ассоциируются такие понятия как «демократия», «благосостояние», «стабильность», «свобода», «агрессия», «гуманность», «справедливость», «жестокость», «диктатура», «уважение к правам личности».

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Согласно результатам опроса, Россию ассоциируют с агрессией 65,7%, с диктатурой 59,6%, с жестокостью 56,9%.

С Украиной респонденты чаще всего ассоциируют понятие «демократия» (41,5%), «свобода» (39,6%) и «гуманность» (36,4%).

В то же время, что касается понятия «гуманность», то примерно столько же респондентов (34,8%) не ассоциируют его ни с Украиной, ни с Россией. Лишь 2% респондентов ассоциируют прежде всего с Россией понятие «демократия», только 2,8% - понятие «гуманность», 3,5% - понятие «свобода». И такие же проценты граждан связывают Россию со справедливостью (3,5%) и уважением к правам личности (3,7%).

Прежде всего с Украиной понятие «справедливость» связывают 24,5% опрошенных, «уважение к правам личности» - 20,6%. Однако, как свидетельствуют результаты опроса, относительное большинство (47%) не ассоциируют эти понятия с одной из двух стран.

Понятие «благосостояние» больше половины респондентов - 50,7% - не ассоциируют ни с Украиной, ни с Россией, 18% ассоциируют его прежде всего с Украиной, а 9% с Россией. 55% опрошенных ассоциируют ни с Украиной, ни с Россией понятие «стабильность», 12% в первую очередь ассоциируют его с Украиной, столько же - с Россией.

Что же касается понятий «агрессия», «диктатура» и «жестокость», то с Украиной эти три понятия также ассоциируют украинцы - соответственно 3%, 4% и 3% респондентов.

«Среди этнических украинцев 68% ассоциируют понятие «агрессия» прежде всего с Россией, 2% - с Украиной; среди этнических русских-граждан Украины - соответственно 42% и 9%. Среди этнических украинцев понятие жестокость в первую очередь ассоциируется с Россией 59%, с Украиной - 3%; среди этнических россиян - соответственно 33% и 10%. Понятие «диктатура» у 62% этнических украинцев ассоциируется прежде всего с Россией, у 4% - с Украиной, у этнических русских - соответственно 39% и 12%», - говорится в сообщении социологической службы.

Отмечается, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.