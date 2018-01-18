Дочь Ноздровской заявляет об угрозах в соцсетях с фейковых аккаунтов

Дочь погибшей юристки Ирины Ноздровской Анастасия заявляет об угрозах, поступающих ей в социальных сетях.

Читайте такжеДочь Ноздровской: мама "пропускала мимо ушей" постоянные угрозы со стороны Россошанских«Это происходит в социальных сетях. Мне постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, там «ты хочешь к маме?», «тебе, собаке, сказали, как себя вести, что нужно говорить, а ты мутиш воду». Такого рода угрозы звучат постоянно от разных людей. А когда я захожу на страницы этих людей, то оказывается, что это обычные фейки. То есть страницы намеренно создаются, чтобы так запугивать меня», – рассказала Анастасия Ноздровская после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривалось обжалование ареста подозреваемого в убийстве ее матери.

По словам девушки, она подала заявление об этом в правоохранительные органы. Анастасия Ноздровская подтвердила назначение семье государственной охраны.

В полиции пока эту информацию не комментировали.

18 января Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 8 марта подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Как сообщал УНИАН, тело юристки Ирины Ноздровской в селе Демидов на Киевщине нашли 1 января. 8 января правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в убийстве женщины – Юрия Россошанского, отца Дмитрия Россошанского, которого в мае 2017 года приговорили к семи годам лишения свободы за совершение ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской.

27 декабря 2017 года Апелляционный суд Киевской области отменил приговор, однако отправил дело на новое судебное рассмотрение. Россошанскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 февраля 2018 года.

9 января, Вышгородский районный суд Киевской области арестовал Юрия Россошанского без возможности внесения залога до 8 марта включительно.

Как сообщили в полиции, на теле юристки нашли его ДНК. В МВД добавили, что показания задержанного проверяются: «анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов – для того, чтобы подтвердить хронологию событий». По словам заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина, Россошанский-старший признал вину в убийстве, однако не раскаивается в содеянном.