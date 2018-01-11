Дочь убитой Ноздровской поставила под сомнение главную версию следствия

Дочь убитого адвоката Ирины Ноздровской Анастасия Ноздровская просит правоохранителей предоставить ее адвокатам доступ ко всем материалам дела об убийстве матери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Анастасия Ноздровская заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что не уверена в озвученной следователями самой главной версии об убийстве ее матери - убийстве Юрием Россошанским, отцом Дмитрия Россошанского, осуждения которого добилась в суде Ирина Ноздровская.

«Я должна обратить внимание на то, что, несмотря на материалы дела, на то, как все происходит, мне кажется, что президента, а также других представителей власти, ввели в заблуждение. Потому что сейчас самая главная версия об убийстве моей мамы - это (Юрий) Россошанский. Несмотря на материалы дела, я не могу с уверенностью утверждать, что это не он, но материалы дела не совпадают с тем, что он говорит. Моя мать боролась, прежде всего, за справедливость, а не с Россошанским. Поэтому я не могу брать эту версию как самую главную», - сказала дочь адвоката.

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По ее словам, для ознакомления ее представителям предоставили лишь малую часть всех материалов уголовного производства.

«Я хочу попросить, чтобы моих представителей и меня допустили к рассмотрению этого дела, так как в полном объеме с материалами дела мы не были знакомы. Нам дали 10-15% материалов. Я прошу, чтобы моих представителей допустили к этому делу, чтобы они участвовали во всех экспериментах, следственных действиях», - сказала Анастасия Ноздровская.

Также она поблагодарила журналистов и президента Петра Порошенко за поддержку.

В свою очередь адвокат потерпевшей Тамила Ульянова выразила мнение, что ей и другим защитникам умышленно не предоставляют все материалы дела.

«Те материалы, которые были предоставлены нам, как представителям Анастасии, не дают нам оснований утверждать, что человек, которого сегодня правоохранительные органы практически назвали убийцей, на самом деле является виновным лицом. На сегодняшний день мы можем сказать, что мы полностью поддерживаем Анастасию, поддерживаем ее заявления.

Мы хотим обратиться к правоохранительным органам, чтобы нам предоставили возможность ознакомления со всеми материалами уголовного дела, которые от нас сегодня, как я понимаю, умышленно скрывают», - сказала адвокат.

По ее словам, также представители Анастасии Ноздровской просят допустить их к участию во всех следственных действиях, проводимых с подозреваемым.

Кроме того, Ульянова призвала сотрудников правоохранительных органов не разглашать информацию о ходе следствия.

«И мы бы хотели обратиться к правоохранителям: когда сегодня со всех каналов звучат заявления представителей правоохранительной системы, и нарушается секретность следственных действий, и все это выводится на телеэкраны - всё это нельзя смотреть. Это неправильно и несправедливо по отношению к Анастасии», - подчеркнула защитник.

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Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.