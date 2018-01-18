ВР разрешила иностранным военным принимать участие во многонациональных учениях в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях (№7428).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2018", украинско-американских учениях "Си Бриз-2018", многонациональных учениях "Светлая Лавина-2018", многонациональных учениях "Чистое Небо-2018 "и украинско-румынских учениях "Ривериан-2018".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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Президент постановил допустить в 2018 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств: США, других стран НАТО (до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) срок до 365 суток в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил; США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство во имя мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в июне-ноябре 2018 года в рамках украинско-американских учений "Репид Трайдент-2018".

Кроме того, речь идет о допуске США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство во имя мира" (до 2200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (судов и катеров), до 5 подводных лодок, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в июне-октябре 2018 года в рамках украинско-американских учений "Си Бриз-2018"; Венгрии, Румынии и Словакии (до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 10 суток в августе-октябре 2018 года в рамках многонациональных учений "Светлая Лавина-2018".

Также это допуск США, других стран НАТО (до 350 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 14 суток в мае-ноябре 2018 года в рамках многонациональных учений "Чистое Небо - 2018"; Румынии (до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 кораблей (судов и катеров), до 2 самолетов и вертолетов) сроком до 20 суток в апреле-ноябре 2018 года в рамках украинско-румынских учений "Ривериан-2018".

Представляя законопроект, первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак отметил, что к учениям планируется привлечь более 14 тысяч украинских военнослужащих, а со стороны партнеров ожидается привлечение около 8 тысяч иностранных участников учений.

"Будут задействованы полигоны, аэродромы вооруженных сил, акватория Черного моря", - сказал он.

Руснак также сообщил, что тематика учений направлена на подготовку подразделений вооруженных сил, обретение ими оперативных возможностей, повышение совместимости войск, подготовку к участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Как отмечается в пояснительной записке, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2018 году, в сумме 36 034,6 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству обороны Украины на 2018 по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск" (КПКР 2101020) по направлению "подготовка войск, проведение международных учений (операций)".

Представитель министерства также отметил, что партнеры Украины традиционно направляют значительные материальные ресурсы на проведение таких учений, что "по своей сути является инвестицией в развитие инфраструктуры полигонов Вооруженных сил Украины".

"Участие Вооруженных сил в многонациональных учениях направлено на повышение полевой выучки, будет способствовать укреплению доверия и безопасности между государствами-участниками", - сказал Руснак.