В 2018 году мэрия Днепра усилит сотрудничество с Национальной полицией

18 января Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области получило два микроавтобуса FORD Transit. Ключи от новых автомобилей полицейским передал городской голова Днепра Борис Филатов.

Глава города подчеркнул: в 2018 году мэрия углубит сотрудничество с Национальной полицией.

«В 2018 году мы намерены усилить наше сотрудничество с Национальной полицией. В прошлые годы город выделял миллионные субвенции на поддержку полиции. В этом году эту сумму будем увеличивать. Вместе с тем у нас есть серьезные требования относительно криминогенной ситуации. Это связано не только с преступлениями против горожан, но и с разворовыванием коммунального имущества – люков, ливневок и лифтового хозяйства», – отметил Борис Филатов.

Автомобили FORD Transit приобрели в рамках программы «Безопасный город». Общая стоимость микроавтобусов – 2,6 млн грн. Транспорт повысит оперативность личного состава полиции. Микроавтобусы, которые могут вместить до 17 пассажиров каждый, будут работать на левом и правом берегах Днепра.

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«Часто для охраны общественного порядка есть потребность передвигаться мобильно. Такой транспорт необходим и для патрулирования, и для работы, и для обеспечения общественного порядка. Хорошо, что городская власть помогла нам в этом», – сказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Богоніс.