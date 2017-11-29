Борис Филатов передал семьям волонтера и военного ордера на новые квартиры

29 ноября ордера на новое жилье в Днепре получили многодетная семья волонтера Марлена Абляева и семья атошника Анатолия Карпова. Ключи от квартир им передал мэр города Борис Филатов.

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До этого многодетная семья Абляевых, где воспитывают трех сыновей и двух дочерей, снимала жилье. Отец семейства Марлен Абляев сейчас на общественных началах работает в полку ПСПОН «Днепр-1» ГУНП в Днепропетровской области. Новой трехкомнатной квартирой по адресу: ул. Мандрыковская, 127 семья довольна.

«Очень рады, что нам дали это жилье. Как обустраиваться далее – будем думать», – говорят в семье Абляевых.

Также двухкомнатную квартиру по ул. Чеботарева, 28а получила семья Карповых. Галина Карпова – мать-одиночка. Женщина одна воспитывает младшего сына Максима, который имеет инвалидность. Старший сын Галины Карповой – Анатолий, является участником АТО. Сейчас парень находится на реабилитации в киевском госпитале.

Всего в этом году 10 семей очередников уже получили квартиры от мэрии. К концу 2017-го планируется вручить еще 3 ордера на жилье.

В прошлом году в Днепре было роздано 19 квартир: 17 приобретенных за счет госбюджета и 2 – за средства города.