Евровидение-2018: кто хочет получить право выступить от Украины на международном песенном конкурсе (видео)

В Украине завершился первый этап национального отбора на Евровидение-2018 - прием и отбор заявок всех артистов, желающих принять участие в песенном конкурсе.

Читайте такжеЕвровидение-2018: названы имена полуфиналистов украинского отбора

Из более тысячи заявок телеканалы отобрали 18 полуфиналистов. Они будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне, столице Португалии.

Прямые эфиры национального отбора начинаются 10 февраля, бороться заправо стать финалистом будут такие исполнители:

1. The Erised

Вокалистка Соня Сухорукова и трое парней умудрились еще до своего первого концерта в 2015 году выпустить дебютный мини-альбом на британском лейбле. Сами музыканты объясняют это тем, что в их молодой группе все уже с опытом. Та же вокалистка была выпускницей «Фабрики звезд» и «Голоса страны», Игорь Кириленко в составе Hidden Element выпустил более 20 электронных релизов, а Александр Люлякин – барабанщик из «Бумбокса».

2. Сергей Бабкин

Харьковский музыкант, участник группы 5’nizza и актер («День радио», «Отторжение», «Как завести женщину»). Но популярность в полном смысле слова пришла к нему лишь год назад вместе с «Голосом страны», где он был одним из членов жюри, а также с «Танцами со звездами», где он в паре с женой-продюсеом Снежаной прошел практически до финала.

3. СONSTANTINE

После участия Константина Дмитриева в «Голосе», где его тренером и был Дорн, уже раскрученный певец взялся продюсировать своего подопечного. Поклонники разошлись во мнениях. Одни пишут, что «у Константина на порядок выше диапазон, тембр и техника», а другие уверяют: «что два Дорна на одной сцене –это занадто».

4. Kozak System

Рок-группу, которая переродилась из «Гайдамаков» (поменялся только вокалист), знают, как музыкальное сопровождение Евромайдана. Kozak System – одна из самых популярных украинских групп в Польше, а во время Евровидения-2017 они отыграли большой концерт на Крещатике в Eurovision village.

5. The ВЙО

Ее солист мулат Мирослав Кувалдин, папа которого родом из Нигерии, много лет возглавлял «Министерство премьер» на музканале М1, а его гитарист Сергей Пидкаура – параллельно работает с Натальей Могилевской. С ней же им не раз приписывали роман. Кстати, The ВЙО была создана в Полтаве еще в 1991 году.

6. Julinoza

25-летняя певица, композитор и пианистка Юлия Запорожец родом из Одессы, участвовала в «Голосе страны», где к ней повернулись все тренеры проекта. Она исполняет свои авторские тексты и делает приджазованную музыку, а этим летом даже выступила на одной из сцен масштабного фестиваля Atlas Weekend.

7. Dilemma

Группа начинала с хип-хопа, собственно, Джей (Женя Бардаченко) и Маста (Влад Филиппов) даже преподавали в одном из столичных домов детского творчества брейк-данс (это было десять лет назад), а потом все больше ушла в R'n'B. Их пик популярности был в 2009-м, когда совместный хит с Иваном Дорном, певшим тогда в группе «Пара нормальных», звучал в радио и телеэфире.

8. KAZKA

Группа, которой еще нет и года, уже сорвала куш популярности – меньше, чем за три месяца их клип «Свята» посмотрело на YouTube почти 4 млн человек, они попали в номинацию музпремии Yuna, как открытие года (в феврале станет известно выиграют ли они), поучаствовали в «Х-факторе», а их раскруткой занялся Юрий Никитин, который продюсирует сейчас «НеАнгелов» и Верку Сердючку.

9. Yurcash

Еще один участник с яркой биографией, он же звезда 90-х Юрко Юрченко, о котором много лет ничего не было слышно, пока он хардово не выступил на последнем сезоне «Х-фактора». И проиграл молодому парню Мише Панчишину, которого на проекте опекал Pianoбоя Дима Шуров.

Уже после шоу Юркеш написал пост с матами о том, почему ему стоило поучаствовать в телешоу, как им тут же заинтересовались шоу-бизнесовые продюсеры: «А где же вы были, когда я ел безалкогольную колбасу?!

10. Mountain Breeze

А этим полтавским ребятам помогает с раскруткой их землячка Верка Сердючка, впрочем, ничего смешного в них нет, они – молоды, лиричны, искренни. Андрей Данилко заприметил их на «Х-факторе», где жюрил, он же нашел им шведских авторов и способствовал подписанию контракта с музыкальным лейблом Mamamusic, который основал Юрий Никитин.

11. Ingret Kostenko

Сейчас Ингрет 20 лет, она участвовала и в «Голосе страны» и в «Х-факторе». Кстати, в суперфинале «Голоса», где была в команде Потапа, она заняла второе место, уступив победу 33-летнему священнику Александру Клименко.

12. Vil'na

Ирина Василенко, которая участвовала в "Х-факторе" пятого сезона, только накануне Нацотбора стала Vilna, а до этого выступала как Eria. И собственно под таким псевдонимом подавала заявку на нацотбор еще в 2016-м году. 30-летняя певица родилась в Виннице, создавала компьютерную графику, а сейчас ездит с гастролями по Украине с рок-оперой "Mozart. Le concert", где играет жену композитора.

13. LAUD

20-летний Влад Каращук музыкант в четвертом поколении. Его отец – кларнетист, мама и бабушка – пианистки, а дед – был самым молодым директором института им. Глиэра. На «Голосе страны» парень был в команде Ивана Дорна и признавался, что его вдохновляет Джастин Тимберлейк. А сейчас им как dance и хип-хоп проектом занимается продюсер Джамалы Игорь Тарнапольский.

14. TAYANNA

В прошлом году Татьяна Решетняк дошла до финала и даже по результатам голосования жюри заняла первое место, но победу у нее перехватили рокеры O.Torvald, за которых проголосовало больше зрителей. Интересно, что до этого Tayanna предпринимала и две попытки покорить шоу «Голос»: первый раз к ней никто не повернулся, а во второй раз она дошла до финала.

15. KADNAY

Эти electro-pop ребята стали настоящим открытием после прошлогоднего кастинга. Выпускник «Фабрики звезд» Дима Каднай и сын шоумена Дмитрия Коляденко Фил за год успели выпустить несколько украиноязычных треков (раньше группа пела на английском), снять клип у Алана Бадоева на песню и дать концерт на площадке, рассчитанных на тысячную аудиторию.

16. Pur: Pur

Украинская Björk, как ее называют некоторые поклонники, также боролась за право выступить от Украины в 2016 году.

17. MELOVIN

Разноглазый Костя Бочаров после проигрыша рокеров O.Torvald на Евровидении заставил говорить о себе с большей силой, мол, «слили» парня, а у него на конкурсе были бы шансы. Но тогда на прошлом отборе, где зрители отдали ему первое место, сам Константин Меладзе отрезал: «Еще сыроват. То, что за него сейчас массово проголосовали школьницы, которые смотрели «Х-фактор», на Евровидении его не спасет – там это шоу не видели». Впрочем, парень оптимист и говорит, что готов взять реванш. Недавно он выпустил мини-альбом Face to face и стал брюнетом.

18. ILLARIA

Еще одна скромница, которая любит веночки и длинные сарафаны, но в качестве эксперимента, на который ее толкнул экстравагантный Алексей Залевский, разделась догола в клипе «Я жива», пишет "Вести".

А сейчас на одном из украинских каналов идет сериал «Кольцо с рубином», к котрому Illaria записала саундрек «Мир принадлежит мне»

В этом году Константина Меладзе заменил новый продюсер Руслан Квинта. Главным отличием Национального отбора-2018 он считает преимущественное количество парней среди претендентов. К тому же все приготовленные песни являются авторскими.

Квинта также рассказал, что за время первого этапа жюри изучило более 1000 полученных заявок, в этом продюсер видит явный признак развития музыкальной индустрии в Украине.

"Я горжусь тем, что сегодня украинские песни приобретают совершенно новое лицо - современное, модное. И мы делали ставку именно на качественную песню. В ней должна быть и любовь к музыке, и смелое решение, и лицо артиста. Не важно - известен он или нет", - подчеркнул музыкальный продюсер.

Исполнители представят в прямых эфирах национального отбора около 16 музыкальных жанров. По версии UA:ПЕРШИЙ, среди жанров рэгги, хаус, а также некие "indi pop", "authentic", "reggаe", "house", "experiment pop", "folks" и другие.

Порядок выступления участников в полуфиналах будет определяться жеребьевкой, которая состоится 19 января.

Напомним, полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля. Транслировать прямые эфиры будут телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ.