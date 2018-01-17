Евровидение-2018: кто хочет получить право выступить от Украины на международном песенном конкурсе (видео)
Из более 1000 заявок телеканалы отобрали 18 полуфиналистов. Они будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне, столице Португалии.
В Украине завершился первый этап национального отбора на Евровидение-2018 - прием и отбор заявок всех артистов, желающих принять участие в песенном конкурсе.
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Из более тысячи заявок телеканалы отобрали 18 полуфиналистов. Они будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне, столице Португалии.
Прямые эфиры национального отбора начинаются 10 февраля, бороться заправо стать финалистом будут такие исполнители:
1. The Erised
Вокалистка Соня Сухорукова и трое парней умудрились еще до своего первого концерта в 2015 году выпустить дебютный мини-альбом на британском лейбле. Сами музыканты объясняют это тем, что в их молодой группе все уже с опытом. Та же вокалистка была выпускницей «Фабрики звезд» и «Голоса страны», Игорь Кириленко в составе Hidden Element выпустил более 20 электронных релизов, а Александр Люлякин – барабанщик из «Бумбокса».
2. Сергей Бабкин
Харьковский музыкант, участник группы 5’nizza и актер («День радио», «Отторжение», «Как завести женщину»). Но популярность в полном смысле слова пришла к нему лишь год назад вместе с «Голосом страны», где он был одним из членов жюри, а также с «Танцами со звездами», где он в паре с женой-продюсеом Снежаной прошел практически до финала.
3. СONSTANTINE
После участия Константина Дмитриева в «Голосе», где его тренером и был Дорн, уже раскрученный певец взялся продюсировать своего подопечного. Поклонники разошлись во мнениях. Одни пишут, что «у Константина на порядок выше диапазон, тембр и техника», а другие уверяют: «что два Дорна на одной сцене –это занадто».
4. Kozak System
Рок-группу, которая переродилась из «Гайдамаков» (поменялся только вокалист), знают, как музыкальное сопровождение Евромайдана. Kozak System – одна из самых популярных украинских групп в Польше, а во время Евровидения-2017 они отыграли большой концерт на Крещатике в Eurovision village.
5. The ВЙО
Ее солист мулат Мирослав Кувалдин, папа которого родом из Нигерии, много лет возглавлял «Министерство премьер» на музканале М1, а его гитарист Сергей Пидкаура – параллельно работает с Натальей Могилевской. С ней же им не раз приписывали роман. Кстати, The ВЙО была создана в Полтаве еще в 1991 году.
6. Julinoza
25-летняя певица, композитор и пианистка Юлия Запорожец родом из Одессы, участвовала в «Голосе страны», где к ней повернулись все тренеры проекта. Она исполняет свои авторские тексты и делает приджазованную музыку, а этим летом даже выступила на одной из сцен масштабного фестиваля Atlas Weekend.
7. Dilemma
Группа начинала с хип-хопа, собственно, Джей (Женя Бардаченко) и Маста (Влад Филиппов) даже преподавали в одном из столичных домов детского творчества брейк-данс (это было десять лет назад), а потом все больше ушла в R'n'B. Их пик популярности был в 2009-м, когда совместный хит с Иваном Дорном, певшим тогда в группе «Пара нормальных», звучал в радио и телеэфире.
8. KAZKA
Группа, которой еще нет и года, уже сорвала куш популярности – меньше, чем за три месяца их клип «Свята» посмотрело на YouTube почти 4 млн человек, они попали в номинацию музпремии Yuna, как открытие года (в феврале станет известно выиграют ли они), поучаствовали в «Х-факторе», а их раскруткой занялся Юрий Никитин, который продюсирует сейчас «НеАнгелов» и Верку Сердючку.
9. Yurcash
Еще один участник с яркой биографией, он же звезда 90-х Юрко Юрченко, о котором много лет ничего не было слышно, пока он хардово не выступил на последнем сезоне «Х-фактора». И проиграл молодому парню Мише Панчишину, которого на проекте опекал Pianoбоя Дима Шуров.
Уже после шоу Юркеш написал пост с матами о том, почему ему стоило поучаствовать в телешоу, как им тут же заинтересовались шоу-бизнесовые продюсеры: «А где же вы были, когда я ел безалкогольную колбасу?!
10. Mountain Breeze
А этим полтавским ребятам помогает с раскруткой их землячка Верка Сердючка, впрочем, ничего смешного в них нет, они – молоды, лиричны, искренни. Андрей Данилко заприметил их на «Х-факторе», где жюрил, он же нашел им шведских авторов и способствовал подписанию контракта с музыкальным лейблом Mamamusic, который основал Юрий Никитин.
11. Ingret Kostenko
Сейчас Ингрет 20 лет, она участвовала и в «Голосе страны» и в «Х-факторе». Кстати, в суперфинале «Голоса», где была в команде Потапа, она заняла второе место, уступив победу 33-летнему священнику Александру Клименко.
12. Vil'na
Ирина Василенко, которая участвовала в "Х-факторе" пятого сезона, только накануне Нацотбора стала Vilna, а до этого выступала как Eria. И собственно под таким псевдонимом подавала заявку на нацотбор еще в 2016-м году. 30-летняя певица родилась в Виннице, создавала компьютерную графику, а сейчас ездит с гастролями по Украине с рок-оперой "Mozart. Le concert", где играет жену композитора.
13. LAUD
20-летний Влад Каращук музыкант в четвертом поколении. Его отец – кларнетист, мама и бабушка – пианистки, а дед – был самым молодым директором института им. Глиэра. На «Голосе страны» парень был в команде Ивана Дорна и признавался, что его вдохновляет Джастин Тимберлейк. А сейчас им как dance и хип-хоп проектом занимается продюсер Джамалы Игорь Тарнапольский.
14. TAYANNA
В прошлом году Татьяна Решетняк дошла до финала и даже по результатам голосования жюри заняла первое место, но победу у нее перехватили рокеры O.Torvald, за которых проголосовало больше зрителей. Интересно, что до этого Tayanna предпринимала и две попытки покорить шоу «Голос»: первый раз к ней никто не повернулся, а во второй раз она дошла до финала.
15. KADNAY
Эти electro-pop ребята стали настоящим открытием после прошлогоднего кастинга. Выпускник «Фабрики звезд» Дима Каднай и сын шоумена Дмитрия Коляденко Фил за год успели выпустить несколько украиноязычных треков (раньше группа пела на английском), снять клип у Алана Бадоева на песню и дать концерт на площадке, рассчитанных на тысячную аудиторию.
16. Pur: Pur
Украинская Björk, как ее называют некоторые поклонники, также боролась за право выступить от Украины в 2016 году.
17. MELOVIN
Разноглазый Костя Бочаров после проигрыша рокеров O.Torvald на Евровидении заставил говорить о себе с большей силой, мол, «слили» парня, а у него на конкурсе были бы шансы. Но тогда на прошлом отборе, где зрители отдали ему первое место, сам Константин Меладзе отрезал: «Еще сыроват. То, что за него сейчас массово проголосовали школьницы, которые смотрели «Х-фактор», на Евровидении его не спасет – там это шоу не видели». Впрочем, парень оптимист и говорит, что готов взять реванш. Недавно он выпустил мини-альбом Face to face и стал брюнетом.
18. ILLARIA
Еще одна скромница, которая любит веночки и длинные сарафаны, но в качестве эксперимента, на который ее толкнул экстравагантный Алексей Залевский, разделась догола в клипе «Я жива», пишет "Вести".
А сейчас на одном из украинских каналов идет сериал «Кольцо с рубином», к котрому Illaria записала саундрек «Мир принадлежит мне»
В этом году Константина Меладзе заменил новый продюсер Руслан Квинта. Главным отличием Национального отбора-2018 он считает преимущественное количество парней среди претендентов. К тому же все приготовленные песни являются авторскими.
Квинта также рассказал, что за время первого этапа жюри изучило более 1000 полученных заявок, в этом продюсер видит явный признак развития музыкальной индустрии в Украине.
"Я горжусь тем, что сегодня украинские песни приобретают совершенно новое лицо - современное, модное. И мы делали ставку именно на качественную песню. В ней должна быть и любовь к музыке, и смелое решение, и лицо артиста. Не важно - известен он или нет", - подчеркнул музыкальный продюсер.
Исполнители представят в прямых эфирах национального отбора около 16 музыкальных жанров. По версии UA:ПЕРШИЙ, среди жанров рэгги, хаус, а также некие "indi pop", "authentic", "reggаe", "house", "experiment pop", "folks" и другие.
Порядок выступления участников в полуфиналах будет определяться жеребьевкой, которая состоится 19 января.
Напомним, полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля. Транслировать прямые эфиры будут телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ.