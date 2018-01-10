Одна из участниц группы "НеАнгелы" попала в больницу (видео)
16:33, 10 января 2018Общество
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К счастью, травма небольшая. Рану ей заклеили пластырем.
Поклонники желают звезде скорейшего выздоровления / Единственная
Одна из участниц группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха попала в больницу. Отметим, что сейчас певица находится на отдыхе в Кении. Судя по ролику, Виктория травмировала ногу.
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К счастью, травма небольшая. Рану ей заклеили пластырем. "Ну нельзя просто взять и не вляпаться в какую-то историю. Пообещали, что до свадьбы заживет", - подписала Вика видео. Поклонники молниеносно отреагировали и начали писать певице комментарии, в которых желали скорейшего выздоровления.
"Ну как ты опять?", " Скорейшего выздоровления, Виктория", "Все плохое пройдет и забудется, останутся только хорошие впечатления", - пишут фанаты.
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