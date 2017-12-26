Скандальный Иван Дорн в новом клипе высмеял "голубые огоньки" и заставил своих артистов петь на украинском (видео)

Скандальный украинский певец Иван Дорн выпустил новый клип, в котором высмеял столь популярные в России "Голубые огоньки". Видео появилось на его канале в YouTube в понедельник, 25 декабря, и уже набрало почти 30 тысяч просмотров.

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В клипе на песню "Мастерской огонек" вместе с Иваном снялись артисты его лейбла Masterskaya, который Дорн основал в 2016 году.

По сюжету действие в клипе разворачивается во время съемок "голубого огонька". Сам Дорн в видео поет на русском. А вот его артисты Yuko, Гурт [О] и Constantine спели на украинском.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2017 года Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало бурю негодования в соцсети.