СБУ поймала на взятке первого замглавы правления НАК «Надра Украины»

Сегодня в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины задержали «на горячем» во время получения взятки первого заместителя председателя правления Национальной акционерной компании «Надра Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, государственный служащий вымогал 115 тысяч долларов США за незаконную продажу имущества и земли, которая является собственностью государства.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.