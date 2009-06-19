СБУ поймала на взятке первого замглавы правления НАК «Надра Украины»
16:27, 19 июня 2009Общество
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Чиновник вымогал 115 тысяч долларов
Сегодня в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины задержали «на горячем» во время получения взятки первого заместителя председателя правления Национальной акционерной компании «Надра Украины».
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, государственный служащий вымогал 115 тысяч долларов США за незаконную продажу имущества и земли, которая является собственностью государства.
Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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