Укртелеком меняет правила: звонить по межгороду через «0»

С 14 октября 2009 года меняется порядок набора междугородних и международных направлений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелекома».

По данным пресс-службы, изменение порядка набора междугородних и международных направлений осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 г. № 1200 «Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины».

Также с 14 октября 2009 года для абонентов Киевской области вводится новый код зоны «45» вместо «044».

Теперь абоненту, чтобы выйти на междугороднюю телефонную сеть или сеть мобильного оператора, необходимо будет вместо междугороднего префикса «8» набрать префикс «0», для выхода на международную телефонную сеть - вместо международного префикса «8-10» необходимо будет набрать префикс «0-0».

«То есть для того, чтобы позвонить по телефону в другой город, другую страну или на номер мобильного абонента, нужно сначала набрать цифру «0». После набора «0» (со стационарного телефона) следует дождаться непрерывного сигнала и только потом осуществлять набор других цифр – код нужного города или код сети оператора мобильной связи, без первой цифры «0» в существующем коде, дальше без интервала – номер телефона абонента», - говорится в сообщении.

Так, например, междугородний вызов абонента в Виннице, который сегодня выглядит как «8-0432 хххххх (номер абонента)», после 14 октября 2009 года будет выглядеть «0-432 хххххх (номер абонента)». Чтобы вызвать абонента в Броварах Киевской области, после 14 октября 2009 года необходимо будет набрать последовательность «0-4594 ххххх (номер абонента)», вместо сегодняшней «8-04494 ххххх (номер абонента)». Вызов абонента мобильной связи Utel после 14 октября 2009 года будет выглядеть как «0-91 ххххххх (номер абонента)» (сегодня 8-091 ххххххх (номер абонента)). Новый формат международного вызова, например, абонента в Москве, после 14 октября 2009 года будет выглядеть как «0-07 495ххххххх (номер абонента)», в то время как сегодняшний формат этого вызова выглядит как последовательность «8-107 495ххххххх (номер абонента)».

При этом «Укртелеком» предупреждает, что при осуществлении междугороднего вызова

«0» в начале номера должен быть лишь один – при случайном наборе второго подряд «0» происходит международное соединение с соответствующей тарификацией (значительно более высокой – УНИАН).

Как отмечается в сообщении, порядок осуществления международного вызова на телекоммуникационную сеть Украины из-за границы остается неизменным.

Для удобства абонентов с 14 октября будут работать автоответчики. Также информацию относительно порядка набора номеров телефонов можно будет узнать по номерам телефонов справочно-информационных служб компании.