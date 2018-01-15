Хирурга под Киевом обвинили в пьянстве во время работы - полиция прокомментировала ситуацию (документ, видео)

Обвинения в отношении детского врача не подтвердились – хирург детской больницы в Боярке Киевской области был трезвым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП области.

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"В полицию Киевщины поступило сообщение от отца ребенка о том, что врач-хирург Киевской областной детской больницы находится на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали правоохранители.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции. Во время проведения медицинского освидетельствования хирурга установлено, что 78-летний врач - трезв, о чем есть соответствующие документы.

Ранее Владимир Родиков, который привез в медучреждения свою дочь, сообщил в Facebook, что в областной детской больнице в Боярке хирург находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте.