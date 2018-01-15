Хирурга под Киевом обвинили в пьянстве во время работы - полиция прокомментировала ситуацию (документ, видео)

13:29, 15 января 2018
Общество
201 0

Полиция показала результаты осмотра детского врача в Боярке, которого в сети обвинили в том, что он был пьяным на рабочем месте.

Отец девочки утверждал, что хирург был нетрезв / Скриншот

Обвинения в отношении детского врача не подтвердились – хирург детской больницы в Боярке Киевской области был трезвым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП области.

Читайте такжеПьяный священник устроил аварию и пытался скрыться с бутылкой водки

"В полицию Киевщины поступило сообщение от отца ребенка о том, что врач-хирург Киевской областной детской больницы находится на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали правоохранители.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции. Во время проведения медицинского освидетельствования хирурга установлено, что 78-летний врач - трезв, о чем есть соответствующие документы.

фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області
фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Ранее Владимир Родиков, который привез в медучреждения свою дочь, сообщил в Facebook, что в областной детской больнице в Боярке хирург находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пьяный врач#больница в Боярке#пьяный хирург