Выбивать долги из украинцев теперь будут российские коллекторы

Российское коллекторское агентство Центр ЮСБ планирует в ближайшее время выйти на украинский рынок коллекторских услуг. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров Центра ЮСБ Александр ФЕДОРОВ.

По его информации, Центр ЮСБ уже имеет ряд договоренностей с клиентами, с которыми компания работает в России, о взыскании задолженностей с их должников в Украине. «Наши международные клиенты попросили нас выйти на рынок коллекторских услуг в Украине», - отметил А.ФЕДОРОВ.

По его словам, сегодня украинский рынок корпоративного коллекторства недостаточно развит, поэтому клиенты его агентства рассчитывают, что российская компания сможет более эффективно осуществлять взыскание задолженностей.

По информации А.ФЕДОРОВА, среди клиентов его компании по взысканию задолженностей в Украине имеется ряд как международных, так и российских компаний, в частности сотовые компании, "Внешторгбанк" (ВТБ). Он также добавил, что его клиентом по Украине является одна аффилированная с «Газпромом» структура, которая хочет взыскать с украинских компаний долг в 3 млн. долларов.

Среди украинских компаний, с которых планируется взыскать задолженность, А.ФЕДОРОВ назвал в первую очередь компании, специализирующиеся на торговле электроникой. По его словам, в ближайшее время с этими компаниями будут проведены переговоры на предмет возращения ими задолженности.

При этом А.ФЕДОРОВ отметил, что в отличие от украинских коллекторских компаний, которые делают больший упор на юридических методах, стараясь вернуть задолженность через суд, его компания больше сосредотачивает свое внимание на внесудебных процедурах, широко применяя в том числе и PR-составляющую.