Победительница Евровидения-2016 Джамала беременна первенцем

Украинская певица и тренер вокального проекта "Голос страны-8" Джамала порадовала поклонников радостной новостью.

Недавно звезда сообщила, что она и ее муж Бекир Сулейманов ждут первенца. Официально информацию подтвердили представители исполнительницы, передает ТСН.

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"К нам в последнее время часто обращаются с запросами подтвердить слухи о беременности Джамалы. Это не слухи", - коротко прокомментировали у Джамалы.

Больше подробностей артистка раскрывать не стала. Пресс-служба певицы поделилась, что Джамала будет рожать весной.

Тем временем сама будущая мама выложила в соцсети фото, где ее нежно обнимает муж, и подписала его: "Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадался. Это самое большое чудо на свете!".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, победительница Евровидения-2016 певица Джамала вышла замуж. Свадебная церемония состоялась 26 апреля.