Геращенко раскрыл детали убийства Ноздровской: случайная встреча с Россошанским и удары ножом

29 декабря подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский случайно ее встретил на остановке маршрутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Он написал, что в тот роковой день, 29 декабря вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в посёлке Демидов.

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"Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой Юрий Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую", - говорится в сообщении Геращенко.

После чего, продолжил советник Авакова, Россошанский схватил бездыханное тело юристки, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы затем утопить в протекающей рядом речке.

"Наутро, 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий, вообще-то подумывал о самоубийстве. И не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали", - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.