Убийство Ноздровской: с правозащитницей прощаются в ее родном селе

В селе Демидов Вышгородского района Киевщины несколько десятков людей пришли проститься с убитой недавно Ириной Ноздровской. С правозащитницей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи, сообщает Украинская правда.

Ноздровскую похоронят на местном кладбище в центре села. Порядок на церемонии охраняют много полицейских.

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Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

Заседание Вышгородского райсуда по избранию меры пресечения задержанному состоится сегодня в 14.00.