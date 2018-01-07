В Житомире отмечают Рождество Христово

В Житомире горожане праздновали Рождество Христово.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в центре города на площади Королёва в рамках празднования священники разных конфессий помолились за верующих и поздравили их.

Они молились за украинский народ, военных и власть. После приветственных слов перед участниками праздничного действа выступили хоры от христианских религиозных общин.

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Сотни житомирян прогуливаются возле елки и на улице Михайловской, угощаются рождественскими блюдами, фотографируют детей.

Напомним, православные христиане 7 января отмечают двунадесятый праздник - один из 12 главных в Православной Церкви - Рождество Христово.

7 января заканчивается Рождественский пост. После Божественной литургии православные садятся за праздничный стол и разговляются.

Празднуют Рождество Христово 12 дней, до Крещения - 19 января. Этот период называется Святками. Поздравлять друг друга в эти дни принято словами: «Христос родился!» - «Славим Его!».