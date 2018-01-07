Астролог спрогнозировал возможность третьего Майдана в этом году

Известный астролог Влад Росс дал прогноз по поводу возникновения новых массовых акций протеста и нового, уже третьего по счету Майдана, сообщает Главред.

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"Год Петуха, боевой птицы, уходит в небытие. Поэтому всякого рода массовые акции протеста и Майданы могут угасать, а если и будут возникать - не будут иметь угрожающих последствий или кровавых развязок. С помощью этих акций просто можно будет услышать глас народа и последовать его рекомендациям. Поэтому взрывоопасных месяцев я не вижу в прогнозе на 2018 год", - отметил он.

По словам астролога, очаг напряженности в нынешнем году "долго пылать" не будет.

"Единственное, пока будет продолжаться Год Огненного Петуха до середины февраля (16 февраля начнется Год Собаки — доброй и мирной), может сохраняться напряженность", - резюмировал Росс.