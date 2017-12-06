Выйти на Майдан по призыву Саакашвили готовы 27% читателей УНИАН - опрос

Так, согласно результатам последнего опроса на сайте УНИАН, только 27% наших читателей готовы выйти на Майдан по призыву экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили.

При этом 26% опрошенных заявили, что они не пойдут за Саакашвили ни в коем случае, ведь, по их мнению, он работает против Украины.

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В то же время 24% респондентов ответили, что может и вышли бы на новый Майдан, но точно не за Саакашвили.

Еще 23% наших читателей считают, что когда на Востоке страны продолжается война с агрессором, зачем еще в Киеве устраивать какие-то волнения, а все, у кого много энергии – пусть в АТО идут.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, который в то же утро был сначала задержан сотрудниками ГПУ и СБУ по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, а впоследствии силой освобожден его сторонниками, призвал всех приходить на митинг под Верховную Раду. На вечер 6 декабря Саакашвили запланировал вече в центре Киева, на котором обещает объявить дальнейший "план действий".