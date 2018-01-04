На Рождество в Харькове запустят праздничный трамвай

Харьковчан приглашают 7 января прокатиться на рождественском трамвае. Однако, чтобы стать пассажиром трамвая необходимо предварительно зарегистрироваться.

На официальной странице события в Facebook отмечается, что в целом будет 5 "рейсов".

"7 января 2018 года по Харькову снова будет ездить «Рождественский трамвай». Первый рейс стартует в 16:00 от поворотного круга на Южном вокзале. Чтобы стать пассажиром трамвая, нужно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Киеве в последний рабочий день 2017 года водитель и контролер, музыканты и журналисты отправились на трамвае по столичному Подолу, чтобы создать новогоднее настроение людям.