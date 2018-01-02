Мисс Украина из Днепра показала, в каком наряде встретила Новый год (фото)
15:51, 02 января 2018Общество
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Кучеренко встретила Новый год в роли ведущей на одном из корпоративов.
Кучеренко похвасталась нарядом / фото instagram.com/aakucherenko
Мисс Украина-2016 из Днепра Александра Кучеренко показала, в каком наряде встречала Новый год.
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Девушка была ведущей на одном из киевских корпоративов, о чем свидетельствует ее запись на странице в Instagram.
"С Новым годом, друзья! Мира, счастья, добра и любви! Вчера вела новогоднюю ночь. Для меня это лучшее начало года - любимая работа! Ведь как встретишь, так и проведешь", - подписала она свой снимок.
фото instagram.com/aakucherenko
Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года украинка Снежана Танчук выступила с трогательной речью на конкурсе красоты Miss Grand International 2017.
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