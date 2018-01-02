Мисс Украина из Днепра показала, в каком наряде встретила Новый год (фото)

15:51, 02 января 2018
Общество
3643 0

Кучеренко встретила Новый год в роли ведущей на одном из корпоративов.

Кучеренко похвасталась нарядом / фото instagram.com/aakucherenko

Мисс Украина-2016 из Днепра Александра Кучеренко показала, в каком наряде встречала Новый год.

Читайте такжеУкраинка победила в конкурсе красоты Miss Europe Continental (фото)

Девушка была ведущей на одном из киевских корпоративов, о чем свидетельствует ее запись на странице в Instagram.

"С Новым годом, друзья! Мира, счастья, добра и любви! Вчера вела новогоднюю ночь. Для меня это лучшее начало года - любимая работа! Ведь как встретишь, так и проведешь", - подписала она свой снимок.

фото instagram.com/aakucherenko

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года украинка Снежана Танчук выступила с трогательной речью на конкурсе красоты Miss Grand International 2017.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кучеренко Новый год#мисс Украина-2016