Мисс Украина из Днепра показала, в каком наряде встретила Новый год (фото)

Мисс Украина-2016 из Днепра Александра Кучеренко показала, в каком наряде встречала Новый год.

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Девушка была ведущей на одном из киевских корпоративов, о чем свидетельствует ее запись на странице в Instagram.

"С Новым годом, друзья! Мира, счастья, добра и любви! Вчера вела новогоднюю ночь. Для меня это лучшее начало года - любимая работа! Ведь как встретишь, так и проведешь", - подписала она свой снимок.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года украинка Снежана Танчук выступила с трогательной речью на конкурсе красоты Miss Grand International 2017.