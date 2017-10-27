"Остановите войну!": украинка выступила с трогательной речью на конкурсе красоты Miss Grand International 2017 (видео)

Украинка Снежана Танчук попала в топ-10 самых красивых девушек планеты по итогам конкурса Miss Grand International 2017, финал которого состоялся 25 октября во Вьетнаме.

Когда девушка произносила речь, зал взорвался овациями и приветствовал львовянку стоя, передает РБК-Украина.

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"Ради чего мы воюем? Зачем людям нужна кровь? Нам нужно объединиться и выстоять до конца, чтобы остановить зло, которое входит в наши сердца! Вы спросите меня: "Что мы можем сделать для мира, процветания и дружбы, которые нам так необходимы?" В моей стране четвертый год идет война! Для Украины это ужасное время! Не проходит и дня, чтобы я не думала о том, как остановить насилие! И сейчас я бы хотела сказать, не как участница международного конкурса красоты, а как будущая мать: "Остановите войну! Остановите насилие! Я хочу, чтобы наши дети рождались под мирным небом и никогда не слышали слова "война", - сказала Танчук.

"Вы спросите меня: "Что мы можем сделать для воцарения любви во всем мире?" Я отвечу: "Мы должны еще больше любить и уважать друг друга больше!" - добавила обладательница титула "Королева Украины 2017".

Победительницей конкурса Miss Grand International 2017стала Мария Хосе Лора из Перу.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее киевлянка Полина Ткач, победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2017" рассказала, что денежный приз, который составил 200 тысяч гривень, в основном потратит на образование.