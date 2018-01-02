В Тернополе отметили 109-ю годовщину со дня рождения Бандеры (фоторепортаж)

Вчера в Тернополе состоялись торжества по случаю 109-й годовщины со дня рождения политического деятеля, проводника ОУН, одного из ведущих идеологов украинского националистического движения прошлого века Степана Бандеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, участие в мероприятии возле памятника Бандере приняли представители ветераны УПА, местной власти, молодежи.

Председатель Тернопольской ОГА Степан Барна во время выступления подчеркнул, что идею борьбы Бандеры продолжают воплощать до сих пор, ведь даже после смерти он является символом непокоренности.

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"Сегодня есть новейшие герои, которые защищают территориальную целостность государства в рядах различных военных формирований: тернопольской артиллерийской бригады, Национальной гвардии, спецподразделения Службы безопасности Украины, батальона "Тернополь" и в добровольческих отрядах. В общем, сегодня это более 250 тыс. солдат, которые берегут наш покой на восточном фронте и борются против того же оккупанта, против которого боролся и Степан Бандера. Только теперь у этого оккупанта новое лицо", – отметил председатель ОГА.

Он призвал присутствующих беречь светлую память о Бандере и его борьбе.

"Эту незаурядную личность смело можно назвать украинским национальным героем. Исторический феномен Степана Бандеры заключается в том, что он стал не только организатором и руководителем национально-освободительного движения Украины, но и главным его символом, и до сих пор навевает страх на врагов. Он и его последователи стали воплощением украинского возрождения, бесстрашной борьбы с советской властью. Нам есть кем гордиться и на кого равняться. Несокрушимость его духа, героизм и самопожертвование в неравной борьбе за национальную идею и независимое Украинское государство – яркий пример для нас и будущих поколений украинцев. Именно поэтому я верю, что каждый день в 2018 году будет построен на стремлении изменения нашей армии, нашей страны и изменения каждого из нас", – подытожил Барна.